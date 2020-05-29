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К тушению крупного пожара на складе в Алматы подключили авиацию
29 Мая 2020 15:53
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиацию подключили к тушению пожара на складе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На пожаре работают 100 человек личного состава, 24 единиц техники, 6 поливомоечных машин, 1 борт Казавиаспас МИ-171 (703), борт Службы спасения МИ -8 АМТ готовится к вылету», - сообщили в ДЧС Алматы.
Ранее сообщалось, в Алматы горит склад. По уточненной информации складское помещение горит на площади в 600 кв.м.
фото: np.kz/events
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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