Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    К туристическому хабу на Каспийском побережье подведены газовые коммуникации

    20 Декабря 2021, 10:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «КазТрансГаз» досрочно завершила проект газификации туристического хаба на Каспийском побережье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках исполнения Протокольного поручения Премьер-Министра РК Аскара Мамина от 13 октября 2020 года, национальная компания «КазТрансГаз» раньше срока завершила строительство магистрального газопровода-отвода «Жетыбай – Курык» от магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» с установкой автоматической газораспределительной станции в селе Курык Мангистауской области.

    В церемонии приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендыбаев, аким Каракиянского района.

    Согласно проекту строительства, новый магистральный газопровод-отвод длиной 85 км проходит по маршруту от села Жетыбай до села Курык с точкой подключения к 2-м ниткам магистрального газопровода «Жанаозен-Жетыбай-Актау» с установкой автоматической газораспределительной станции с пропускной способностью – 80,000 м³/час.

    «КазТрансГаз» ведет активную работу по газификации регионов республики и сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Проект по газификации побережья Каспийского моря, где в будущем планируется строительство крупных туристических комплексов имеет важное социально-экономическое значение, так как туризм в Казахстане является одной из приоритетных отраслей развития несырьевого сектора экономики. Мы приурочили открытие к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, так как считаем это вкладом газовиков в индустриально-инновационное развитие и укрепление независимости», - отметил технический директор АО «Интергаз Центральная Азия» (дочерняя компания АО «НК «КазТрансГаз») Серикхан Байзаков.

    Согласно техническим требованиям новая АГРС на газопроводе-отводе имеет высокую проектную производительность, что позволяет покрыть растущие потребности области в природном газе.

    Кроме того, строительство этих объектов даст новый импульс развитию туристического бизнеса, отраслей промышленности и созданию новых рабочих мест, в том числе при реализации государственных проектов по развитию туристических зон Каспийского побережья.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Промышленность Мангистауская область Регионы Казахстана 30 лет Независимости Газификация Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Узбекистан закупит из России 2,8 млрд кубометров газа в год
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу