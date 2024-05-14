К ценовой политике отелей много претензий — Олжас Бектенов
От туристов поступает много жалоб на ценовую политику отелей. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
На заседании Правительства Олжас Бектенов обратился к министру туризма и спорта Ермеку Маржикпаеву.
— Развитие туристической отрасли напрямую связано с качеством гостиничных услуг. Ясно. Сейчас очень много претензий к ценовой политике и расположению. Когда и как мы решим эти вопросы? — спросил Премьер-министр.
По словам Ермека Маржикпаева, министерство разработало проект системы классификации размещения туристов в гостиницах, изучая передовой международный опыт совместно с заинтересованными сторонами.
— Эта система направлена на повышение уровня удовлетворенности посетителей, расширение возможностей для предпринимателей, привлечение инвесторов, владельцев международных отелей и реализацию других мер. Внедрение системы будет осуществляться на основе изменений, внесенных в рамках законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, — ответил министр.