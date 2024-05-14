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    12:19, 14 Май 2024 | GMT +6

    К ценовой политике отелей много претензий — Олжас Бектенов

    Правительство РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    От туристов поступает много жалоб на ценовую политику отелей. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На заседании Правительства Олжас Бектенов обратился к министру туризма и спорта Ермеку Маржикпаеву.

    — Развитие туристической отрасли напрямую связано с качеством гостиничных услуг. Ясно. Сейчас очень много претензий к ценовой политике и расположению. Когда и как мы решим эти вопросы?  — спросил Премьер-министр.

    По словам Ермека Маржикпаева, министерство разработало проект системы классификации размещения туристов в гостиницах, изучая передовой международный опыт совместно с заинтересованными сторонами.

    — Эта система направлена на повышение уровня удовлетворенности посетителей, расширение возможностей для предпринимателей, привлечение инвесторов, владельцев международных отелей и реализацию других мер. Внедрение системы будет осуществляться на основе изменений, внесенных в рамках законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, — ответил министр.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы Казахстана Регионы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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