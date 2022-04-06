К трем годам ограничения свободы приговорили лжетеррориста в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Вынесен приговор в отношении жителя Усть-Каменогорска, который «заминировал» торговый дом. Назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции ВКО, на номер «102» поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что в одном из торговых домов города заложена бомба. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты.

«Однако после проверок выяснилось, что информация ложная. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска. В результате освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

По данному факту, согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, проведено досудебное расследование, дело направлено в суд. Городской суд приговорил подозреваемого к трем годам ограничения свободы.