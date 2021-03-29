К традиционному обучению возвращаются карагандинские школы с контингентом до 300 учеников

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области школы, где количество обучающихся не превышает 300 учеников, переходят на традиционное обучение с начала четвёртой четверти. При этом заполняемость классов не должна превышать 25 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 марта 2021 г. №12 принято решение о внесении изменений и дополнений в действующее постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-Қ, а именно:

- с четвертой четверти 2020-2021 учебного года возобновляется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска («зелёная» и «жёлтая» зоны), обучение проводится в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- в регионах, расположенных в зоне высокого риска («красная» зона), обучение проводится в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).