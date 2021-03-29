К традиционному обучению возвращаются карагандинские школы с контингентом до 300 учеников
В связи с вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 марта 2021 г. №12 принято решение о внесении изменений и дополнений в действующее постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-Қ, а именно:
- с четвертой четверти 2020-2021 учебного года возобновляется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
- в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска («зелёная» и «жёлтая» зоны), обучение проводится в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- в регионах, расположенных в зоне высокого риска («красная» зона), обучение проводится в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).