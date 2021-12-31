К строительству велодорожек приступят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Власти Актобе намерены продолжить масштабные работы по благоустройству города, в том числе обеспечению его ночным и декоративным освещением, а также построить велодорожки в целях улучшения экологии. Об этом стало известно в ходе объезда Актобе акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области заверил, что масштабные работы по благоустройству областного центра будут продолжены и в следующем году, дал соответствующие поручения руководителям местных исполнительных органов.

«Много дворов и площадок было благоустроено и освещено в этом году. Особое внимание уделили оставшимся без присмотра общественным пространствам. Итог горожане видят и сами, к примеру, как преобразились аллеи. Работа по благоустройству нашего любимого города продолжится. Создание хороших условий для жизни людей – одна из наших основных задач. Думаю, у нас есть все возможности, чтобы привести в порядок старые микрорайоны, а новые, такие как Нур-Актобе и Батыс, обеспечить скверами, освещением, благоустроенными дворами. Мы продолжим в следующем году работу по декоративной иллюминации города, от этого он становится ярче, интереснее. Здесь необходимо отметить, что иллюминация носит двойное назначение: первое - декоративное, а второе — это дополнительное освещение, то есть это вопрос безопасности горожан. Активно приступим и к строительству велодорожек — это требование времени и прямое влияние на экологию», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Аким осмотрел освещение сквера Абая, в том числе арку «Звездное небо», высотой 11 и длиной 40 метров. Аналогичная арка установлена в Триатлон парке. На сегодня полностью завершены работы по украшению декоративным освещением 150 объектов, в том числе многоэтажных домов на проспектах Абилкайыр хана, Абая, Алии Молдагуловой, улицах Тургенева и Сатпаева.

«На следующий год стоит задача по улице Есет батыра. По вашему поручению уже подготовили документацию по ремонту дороги на этой улице с расширением до 4 полос и освещению», - сказал аким города Асхат Шахаров.