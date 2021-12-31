+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К строительству велодорожек приступят в Актобе

31 Декабря 2021 13:10
Поделиться:
К строительству велодорожек приступят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Власти Актобе намерены продолжить масштабные работы по благоустройству города, в том числе обеспечению его ночным и декоративным освещением, а также построить велодорожки в целях улучшения экологии. Об этом стало известно в ходе объезда Актобе акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Без бюджетных средств украсили Петропавловск к Новому году
Три отчетные встречи с населением проведет аким Актобе 24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре 12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области

Аким области заверил, что масштабные работы по благоустройству областного центра будут продолжены и в следующем году, дал соответствующие поручения руководителям местных исполнительных органов.

«Много дворов и площадок было благоустроено и освещено в этом году. Особое внимание уделили оставшимся без присмотра общественным пространствам. Итог горожане видят и сами, к примеру, как преобразились аллеи. Работа по благоустройству нашего любимого города продолжится. Создание хороших условий для жизни людей – одна из наших основных задач. Думаю, у нас есть все возможности, чтобы привести в порядок старые микрорайоны, а новые, такие как Нур-Актобе и Батыс, обеспечить скверами, освещением, благоустроенными дворами. Мы продолжим в следующем году работу по декоративной иллюминации города, от этого он становится ярче, интереснее. Здесь необходимо отметить, что иллюминация носит двойное назначение: первое - декоративное, а второе — это дополнительное освещение, то есть это вопрос безопасности горожан. Активно приступим и к строительству велодорожек — это требование времени и прямое влияние на экологию», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Аким осмотрел освещение сквера Абая, в том числе арку «Звездное небо», высотой 11 и длиной 40 метров. Аналогичная арка установлена в Триатлон парке. На сегодня полностью завершены работы по украшению декоративным освещением 150 объектов, в том числе многоэтажных домов на проспектах Абилкайыр хана, Абая, Алии Молдагуловой, улицах Тургенева и Сатпаева.

«На следующий год стоит задача по улице Есет батыра. По вашему поручению уже подготовили документацию по ремонту дороги на этой улице с расширением до 4 полос и освещению», - сказал аким города Асхат Шахаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Акимат   #Дороги   #Велоспорт  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Без бюджетных средств украсили Петропавловск к Новому году
Три отчетные встречи с населением проведет аким Актобе
24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре
12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
3 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
6 Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Читайте также
42 автомашины приобретено в 2021 году для столичного департамента полиции
На 25,3 млрд тенге перевыполнен план налоговых поступлений в бюджет в Актюбинской области
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
ЕС: ковид бьёт рекорды
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив