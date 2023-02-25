К строительству канализации в столичном ЖМ «Коктал-1» приступим в 2024 году - Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива «Коктал-1» и обсудил с ними проблемные вопросы, передает МИА «Казинформ».

«Через соцсети ко мне поступали вопросы от жителей ЖМ «Коктал-1». Для эффективной обратной связи встретился с жителями данного жилого массива. Обсудили проблемные вопросы и пути их решения», - сообщил аким на своей странице в Instagram.

Один из основных вопросов - работа канализации.

По словам акима, сейчас ведётся проектирование. «Процесс усложняется тем, что из-за исторической плотной застройки и из-за того, что где-то объекты вышли за красную линию, сложно найти коридоры для укладки сетей. Тем не менее, ведём системную работу в данном направлении, планируем завершить проектирование до конца года, в следующем году приступим к строительству канализации. Кроме того, в текущем году планируем установить фильтр на канализацию», - сообщил Женис Касымбек.

Также поднимались вопросы по газификации.

Несмотря на то, что в ЖМ «Коктал-1» проложены внутриквартальные сети, где-то ещё остались так называемые «белые пятна». По таким домам будем смотреть альтернативные пути подключения к газу. Для облегчения подключения домов к газу сокращен список разрешительных документов, увеличена сумма, которая выделяется нуждающимся категориям населения. Размер материальной помощи составляет до 450 тыс. тенге (130 МРП)», - отметил аким.