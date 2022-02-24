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К старту на МКС готовится «Бауманский» экипаж

24 Февраля 2022 00:19
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К старту на МКС готовится «Бауманский» экипаж

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур ожидают прибытия основного и дублирующего экипажей МКС-67, которые завершают экзаменационные комплексные тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

Как сообщалось, к первому в 2022 году пилотируемому запуску с Байконура готовятся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, а также их дублеры Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Члены основного экипажа МКС-67 космонавты Роскосмоса – командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МВТУ им Баумана, и старт корабля «Союз МС-21», намеченный на 18 марта 2022 года, уже назвали «Бауманским стартом».

Для командира корабля, байконурца Олега Артемьева предстоящий полет будет третьим, для обоих бортинженеров экипажа МКС-67 это будет первый опыт космического полета.

Особенностью предстоящего старта будет также то, что впервые за долгие годы на МКС должен отправиться экипаж, полностью состоящий из российских космонавтов.

Также впервые за долгие годы в составе экипажа, пока дублирующего, женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Ближайший старт с космодрома Байконур назначен на 5 марта 2022 года. Это будет запуск очередной группировки европейских спутников One Web при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

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Автор:

Сара Кабикызы

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