К следующему отопительному периоду уже готовятся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области практически окончен отопительный период. Но подготовка к следующему сезону уже началась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Осенне-зимний отопительный период прошел в штатном режиме. Теплоснабжение обеспечивалось десятью крупными теплоисточниками и 558 котельными.

Как сообщил в ходе онлайн пресс-конференции заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов, до конца следующей недели отопительный сезон будет завершен во всех городах и районах Восточного Казахстана.

По его словам, для подготовки к предстоящему отопительному сезону необходимо провести ремонт на 59 котлах, 14 турбоагрегатах и 27 гидроагрегатах. Ремонтные работы пройдут на «Усть-Каменогорской ТЭЦ», «Согринской ТЭЦ», «Риддерской ТЭЦ», «Теплокоммунэнерго» в Семее, «Усть-Каменогорских тепловых сетях», «Тепловодоцентраль» города Алтая, «Востокэнерго».

При этом решаются вопросы дефицита тепла. Как отметил Нурлан Рамазанов, в связи с активной жилищной застройкой левобережной части Усть-Каменогорска и с учетом планов строительства на ближайшие пять лет, к 2026 году дефицит тепловой энергии может составить 373,6 Гкал/ч.

Для решения этого вопроса будет проведена реконструкция котельной №2 «Усть-Каменогорских тепловых сетей» с установкой дополнительного котла мощностью 50 Гкал/ч. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование. Начало реконструкции котельной намечено в 2022 году.

Кроме того, планируется установить котел на «Усть-Каменогорской ТЭЦ» мощностью 240 Гкал/ч. Для этого в январе текущего года между Министерством энергетики РК и ТОО «УК ТЭЦ» заключено инвестиционное соглашение, согласно которому к 2025 году котел будет введен в эксплуатацию.

Таким образом, вновь вводимая мощность на указанных теплоисточниках составит 290 Гкал/ч.

Сейчас ведется разработка планов детальной планировки 22 и 24 жилых районов. По предварительным данным, планируется строительство объектов с тепловой нагрузкой 340 Гкал/ч. Согласно схеме теплоснабжения Усть-Каменогорска с перспективой до 2030 года, предусмотрено строительство ТЭЦ-2 в районе поселка Касыма Кайсенова тепловой мощностью 1000 Гкал/ч и суммарной электрической – 360 МВт.

«Акиматом области прорабатывается вопрос по разработке технико-экономического обоснования на строительство первой очереди ТЭЦ-2 тепловой мощностью 500 Гкал/ч, электрической – 120 МВт. Данные меры в ближайшей перспективе решат вопрос дефицита тепловой мощности в Усть-Каменогорске», – подчеркнул Нурлан Рамазанов.

В связи с многочисленными жалобами жителей Семея, была создана рабочая комиссия по изучению системы теплоснабжения города. По итогам обследования установлено неудовлетворительное состояние котельных «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35-й квартал» и тепловых сетей центральной части правого берега Семея. Поэтому перед началом следующего отопительного периода планируется провести ремонт котельных для увеличения располагаемой мощности, восстановить изоляцию тепловых сетей, провести гидравлические испытания тепловых сетей и испытания на максимальную температуру. Был составлен план первоочередных мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения ГКП «Теплокоммунэнерго».

«Объявлены государственные закупки и определены поставщики. Из 14 конкурсов на сегодня определены подрядные организации и заключены договоры по восьми объектам. До 1 сентября будет выполнен ремонт котельных «Центр», «103-103А», «Габбасова», «35-й квартал», строительство перемычки между котельными «Центр» и «103-103А», текущий ремонт тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции сетей, организация единого дробильного комплекса на базе ТЭЦ-1, – сказал Нурлан Рамазанов.

В Риддере для покрытия дефицита тепловых мощностей планируется строительство надземного трубопровода от Риддерской ТЭЦ до перспективных районов застройки города. Проект находится на рассмотрении комплексной вневедомственной экспертизы. Ориентировочно 30 апреля планируется получить заключение государственной экспертизы.

Ремонт котельных ожидается и в Курчатове. Для обеспечения надежности теплоснабжения города к началу следующего отопительного сезона предполагается провести ремонт котельных № 1, №3, №4.

»Котельная №5 отремонтирована была в прошлом году, и находится в удовлетворительном состоянии. При этом котельные №1 и №3 были построены хозяйственным способом без соблюдения строительных норм и не соответствуют требованиям безопасности, не оборудованы системой защиты, отсутствуют контрольные и измерительные приборы. Для комплексного решения предлагаем начать разработку ПСД по строительству центральной котельной мощностью 26 Гкал/ч с дальнейшей консервацией котельных №1, 3, 5», – отметил Нурлан Рамазанов.

Для строительства теплоисточника в поселке Глубокое заключен договор в рамках государственно-частного партнерства с АО «Mimsan Endustri Kazanlari Sanayi ve Ticaret A.S.».

В марте этого года разработана проектно-сметная документация. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Согласно договору объект планируется ввести в эксплуатацию до начала осенне-зимнего периода 2021 года.