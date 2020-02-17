К штрафу в более чем 15 млн тенге осудили экс-акима столичного района Байконыр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-акима столичного района Байконыр Аскара Есилова приговорили к штрафу в более чем 15 млн тенге за коррупцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда города Нур-Султан.

«Приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султан от 17 февраля 2020 года признаны виновными экс-аким района Байконыр города Нур-Султан А.С. Есилов за получение взятки в виде сотового телефона стоимостью 515 000 тенге и за оказание содействия в получении субподрядных работ по строительству футбольных площадок (по части второй статьи 366 УК РК - Получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), а также предприниматель С.С. Нуртазин за дачу взятки (по части второй статьи 367 УК РК - Дача взятки в значительном размере ).

Учитывая, что подсудимые раскаялись в совершенном преступлении, полностью признали вину, имеют на иждивении малолетних детей, дело расследовалось в ускоренном досудебном производстве», - сообщили в суде.

В ходе судебного заседания прокурор просил назначить виновным наказание в виде штрафа в размере 15 450 000 тенге - А.С. Есилову и 7 725 000 тенге - С.С. Нуртазину.

А.С. Есилов осужден к штрафу в размере 15 450 000 тенге, С.С. Нуртазин - в размере 7 725 000 тенге.

Оба подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В случае злостного уклонения от оплаты штрафа, данный вид наказания может быть заменен на лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что аким столичного района Байконыр подозревается в получении взятки. Аскар Есилов был назначен акимом района Байконыр в апреле 2019 года.