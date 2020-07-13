К штрафу в 25 млн тенге приговорили экс-руководителя ГАСКа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Батырбека Калабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-руководителя ГАСКа подозревали в получении взятки на общую сумму более 650 тысяч тенге.

Как следует из материалов уголовного дела, эпизодов получения незаконного вознаграждения с участием Калабаева было несколько.

Первый – при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Талшик Акжарского района. В апреле прошлого года местный житель пожаловался в ГАСК на некачественное строительство. В отношении подрядчика провели служебную проверку, установили нарушения, привлекли его к административной ответственности и выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В ноябре в ГАСК пришло поручение прокуратуры Акжарского района провести проверку в отношении заказчика - отдела строительства района - по вопросу использования бюджетных средств, выделенных на строительство ФОКа.

«Руководитель ГАСК по СКО Калабаев посредством мобильной связи позвонил заместителю акима Акжарского района Досимбекову, которого поставил в известность о том, что ими будет проведена проверка в отношении отдела, а также сообщил последнему о том, чтобы он прибыл к нему на работу для обсуждения письма прокуратуры», - говорится в материалах делах.

Итогом разговора стало «вознаграждение» за непринятие мер в виде половины туши лошади стоимостью 110 тысяч тенге.

Весной 2019-го года отдел образования Айыртауского района объявил конкурсы на капитальный ремонт кровли двух школ. Договоры заключили с двумя подрядчиками и компанией, которая должна была провести технадзор за работами. Объекты приняли в эксплуатацию. Однако позже прокуратура провела проверку и выявила некачественное строительство.

Чтобы получить и здесь для себя выгоду, Калабаев привлек руководителя отдела управления Кенжеболатова, которому задолжал 250 тысяч тенге. Последний предложил юристу компании, осуществлявшей технадзор, Кисилеву избежать проблем за «вознаграждение» в размере 250 тысяч тенге.

Третий эпизод связан со строительством механизированного тока в селе Макашевка Тайыншинского района. Возведение объекта начали без разрешительных документов. Владелец тока познакомился с неким Авхадовым, который предложил свои услуги по разработке проектной документации и строительству мехтока и пообещал решить вопросы, связанные с вводом его в эксплуатацию. Однако выполнить своих обязательств не смог. Хотя деньги за услуги уже поступили на его счет. Тогда Авхадов обратился за помощью к своему знакомому, руководителю отдела в ГАСКе Кенжеболатову. За подписание акта ввода в эксплуатацию объекта предложил 400 тысяч тенге. Кенжеболатов понимал, что без Калабаева он этого сделать не сможет. В январе этого года Авхадов передал деньги Кенжеболатову.

«Далее, Кенжеболатов, находясь в служебном кабинете руководителя ГАСК по СКО, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Калабаевым, передал последнему часть денег от ранее оговорённой суммы взятки в размере 200 000 тенге, ранее полученных от взяткодателя Авхадова за действия, входящие в их служебные полномочия, выраженные в подписании акта ввода в эксплуатацию собственником самовольно строения мехтока», - говорится в материалах дела.

Калабаева и Кенжеболатова задержали с поличным.

Подсудимыми вместе с Калабаевым и Кенжеболатовым проходили и Киселев, и Авхадов. Все признали вину и раскаялись в содеянном.

Приговором суда Калабаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 35-ти кратном сумме взятки, что составляет 26,6 млн тенге, в размер наказания зачли пребывание под стражей и домашним арестом. Окончательная сумма штрафа – 25,6 млн тенге.

Окончательная сумма штрафа, которую предстоит выплатить по приговору суда Кенжеболатову – 21,5 млн тенге.

Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

3,7 млн тенге и 6 млн тенге штрафа заплатят, соответственно, Киселев и Авхадов. Приговор в законную силу не вступил.