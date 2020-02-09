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вчера 20:56
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вчера 16:45
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К сбору музейных экспонатов привлекут волонтеров в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина будет привлекать волонтеров для сбора экспонатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу музея в Facebook.
2020 год объявлен Годом волонтера. Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина совместно с молодежью из волонтерских организаций в рамках проекта «Туған жер» планирует провести по области научную экспедицию «Ұлы дала ұстазы».
Цель экспедиции – расширение масштаба культурных мероприятий в области, совместная реализация благих инициатив, пополнение музейного фонда.
Инициатива включает три направления. Первое – реализация проекта «Мобильная поэзия». Волонтерам нужно будет прочитать стихотворение И. Алтынсарина, записать это на видео и направить в музей. Подготовка гидов-волонтеров обозначена в качестве второй задачи. И третье – привлечение волонтеров к сбору экспонатов для музея.
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