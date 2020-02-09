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К сбору музейных экспонатов привлекут волонтеров в Костанайской области

9 Февраля 2020 11:58
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К сбору музейных экспонатов привлекут волонтеров в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина будет привлекать волонтеров для сбора экспонатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу музея в Facebook.

2020 год объявлен Годом волонтера. Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина совместно с молодежью из волонтерских организаций в рамках проекта «Туған жер» планирует провести по области научную экспедицию «Ұлы дала ұстазы».

Цель экспедиции – расширение масштаба культурных мероприятий в области, совместная реализация благих инициатив, пополнение музейного фонда.

Инициатива включает три направления. Первое – реализация проекта «Мобильная поэзия». Волонтерам нужно будет прочитать стихотворение И. Алтынсарина, записать это на видео и направить в музей. Подготовка гидов-волонтеров обозначена в качестве второй задачи. И третье – привлечение волонтеров к сбору экспонатов для музея.


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Ключевые слова: Костанайская область, Культура, История Казахстана, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Багдат Хасенова

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