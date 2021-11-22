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    16:04, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    К ревакцинации граждан против КВИ приступили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичных медицинских организациях началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    С сегодняшнего дня повторную прививку получат медицинские работники, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и педагоги. Также в этот список попали персонал и контингент медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур.

    «Сегодня мы приступаем к ревакцинации для ранее привитых граждан, которые первыми в феврале-марте получили прививку. Но также ревакцинации подлежат и лица, получившие дозу QazVac и китайского препарата Vero Cell шесть месяцев назад. Очень важно соблюдать интервал между компонентами. В наших пунктах вакцинации имеется достаточное количество доз для этой процедуры. Вместе с тем, добавим, что допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации», - рассказала заместитель руководителя Горздрава Алия Рустемова.

    Она также добавила, что в городе продолжается вакцинация препаратом Pfizer подлежащего контингента. За неделю, с начала вакцинации Pfizer-ом, в столице привились более 3 600 горожан из числа беременных женщин, детей от 12 до 18 лет и кормящих мам.

    Всего по Нур-Султану количество вакцинированных первым компонентом составило уже 465 тыс человек, оба компонента получили свыше 427 тыс граждан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
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