К республиканским командно-штабным учениям «Қыс» готовятся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В онлайн-режиме состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в ВКО. Спасатели рассмотрели вопросы подготовки сил и средств к предстоящим Республиканским командно-штабным учениям «Қыс», реализацию противопаводковых мероприятий в регионе, сейсмическую безопасность, предупреждение производственного травматизма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев доложил об организационных моментах к проведению республиканских учений. Восточный Казахстан выбран для места проведения неслучайно, здесь достаточно суровая зима с низкими температурами воздуха, метелями и сходами лавин. Только за прошлый зимний период при заносах с трасс спасено 249 человек, объявлено 55 штормовых предупреждений, произведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков. Подобные учения ежегодно проходят на всей территории страны. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Усть-Каменогорске.

«Для усиления обеспечения защиты населенных пунктов от подтоплений по Восточно-Казахстанской области в рамках Дорожной карты реализуется 11 мероприятий. В настоящее время завершены в полном объеме в Тарбагатайском районе текущий ремонт и укрепление предгорной защитной дамбы в селе Кызыл Кесик, очистка русел рек Тебиске, Каргыба, Тасжыра, проведены берегоукрепительные работы в селе Карасу, текущий ремонт защитной дамбы в селе Манырак. В Зайсанском районе завершены очистка русла реки Жеменей и берегоукрепительные работы. В Катон-Карагайском районе проведены берегоукрепительные работы на реке Бухтарма. Еще три мероприятия реализуются в Глубоковском районе и в районе Алтай», - отметил в своем докладе Алексей Штыкель, начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО.

Также на заседании говорилось о том, что в областном центре начаты инженерные, геологические и геодезические работы по изучению грунтовой толщи областного центра для дальнейшей оценки сейсмической опасности его территории. Специалисты научно-исследовательской программы –​ ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК, ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК и другие прибыли в ​Усть-Каменогорск и до конца 2021 года будут проводить инструментальные обследования по уточнению тектонических структур. Результат данной работы – разработка карт сейсмического районирования города Усть-Каменогорска для ведения обоснованной строительной политики в области проектирования и капитального строительства.

Завершилась онлайн встреча вопросом предупреждения производственного травматизма.

«В 2021 году проведено – 65 проверок в области промышленной безопасности, в ходе которых обследовано 484 опасных производственных объекта, выявлено 1 330 нарушений законодательства, требований нормативных документов. В ходе проверок приостановлена эксплуатация трех объектов. За допущенные нарушения инспекторами оформлены протоколы об административных правонарушениях и наложено 80 штрафов на сумму – 8 751 000 тенге. Проведено 45 внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний. Инспекторами принято участие в проведении 172 учебных тревог и противоаварийных тренировок, в 74 приемочных испытаниях, в 55 технических освидетельствованиях, в 18 комиссиях по расследованию несчастных случаев. Ежеквартально в Комитет предоставляется информация по техническому перевооружению опасных производственных объектов. Произведена замена 124 единиц опасных технических устройств», - отметил в своем выступлении руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности по ВКО, Андрей Измайлов.