23 Июня 2022 12:21

К регулированию табака надо подходить вдумчиво – эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый евразийский никотиновый форум состоялся в Нур-Султане. В ходе мероприятия участники обсудили способы уменьшения негативных последствий потребления табака, используя альтернативные варианты для потребителей.

На установочной сессии в рамках форума эксперты поделились мнениями по поводу Концепции пониженного вреда в табачной отрасли.

Как проинформировал заместитель директора департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Еркен Наурзбеков, табачная индустрия занимает вторую позицию по налоговым отчислениям в бюджет.

Также Еркен Наурзбеков коснулся темы снижения негативных последствий потребления табака.

«За последние несколько лет с развитием науки и технологий появились новые виды никотиносодержащей продукции. Публикации и исследования, проводимые различными научными институтами, показывают, что новые категории никотиносодержащей продукции содержат меньше токсичных веществ по сравнению с традиционными сигаретами», - сказал Еркен Наурзбеков в ходе форума.

От курения в мире погибают ежегодно 8 млн человек. В этой связи, во время форума эксперты поделились своими взглядами, какой должна быть эффективная политика борьбы против курения. Врач-эксперт национальной ассоциации «Денсаулык» Гинтаутас Кентра считает, что запрет на курение не дает должного эффекта.

«Меры по запрету мы хорошо помним: введение сухого закона в СССР, в США. На какой-то короткий период они могут дать определенный результат, но идет обратный всплеск. Поэтому запретительные меры работают плохо. Нельзя забывать, что никотин вызывает зависимость, а борьба с зависимостью - непростое дело», - высказался Г. Кентра.

Эксперты твердо заявили, что основной вред организму несет не никотин, а продукты горения традиционной сигареты. Поэтому абсолютный запрет на табак к положительным результатам не приведет.

На форуме было озвучено, что более 1 млрд людей в мире являются курильщиками традиционных сигарет. Это очень высокий показатель, который может быть значительно снижен за счет перехода этих потребителей табака на новые системы доставки никотина, несущие здоровью значительно меньший вред.

Также эксперты прокомментировали предложения по увеличению акцизов на электронные сигареты в Казахстане.

Ранее сообщалось, что ОЮЛ «Лига потребителей Казахстана» запустила петицию против резкого повышения акцизов на нагреваемый табак. Общественники обратились напрямую к Главе государства, призывая его прислушаться к желаниям потребителей.

В результате резкого роста акциза на нагреваемый табак одна пачка стиков для бездымного нагрева будет стоить 900–1000 тенге, в то время как цена пачки обычных сигарет останется на уровне 650 тенге.

Председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская заявила, что политика в отношении акцизов должна быть выверенной. По ее словам, в стране будет приниматься решение касательно того, стоит ли увеличивать в три раза акцизы на новые виды продуктов.

«Теперь обыкновенные сигареты, которые, как нам всегда твердят, приносят много вреда, будут дешевле стоить, чем та продукция, которая меньше вреда наносит. У нас не будет этих продуктов, значит людям опять надо будет на обычные сигареты перейти. Где тут борьба за здоровье?», - задалась вопросом Светлана Романовская.

«Сейчас повысят (акциз - прим. ред.), люди вернутся к сигаретам. На сигареты повысят налог - будет процветать «черный» рынок», - комментирует врач-эксперт Гинтаутас Кентра.

По мнению главного врача, психиатра-нарколога Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Алексея Александрова, акцизы являются частью регулирования.

«Акцизы должны быть разумными. К примеру, новые потребители - молодежь, чувствительны к ценам. Если курильщик со стажем, с зависимостью будет покупать при разных ценах, то для молодежи он может стать альтернативой. Я могу предположить, что если молодежь курила стики, то перейдет на вейпы, пока их не запретили или отрегулировали», - считает Алексей Александров.

Как отметил врач, в случае повышения акцизов на нагреваемый табак, вероятнее всего, потребители обратно вернутся к обычным сигаретам.

«Табак наносит ощутимый вред здоровью - это уже доказанный факт. Дым приводит именно к возникновению заболевания от курения. Когда человек курит, образуется угарный газ, а период его выведения составляет более четырех часов. При частом курении организм человека не успевает очиститься и постоянно ему поступает новая порция угарного газа», - отметил врач Гинтаутас Кентра.

По информации национальной ассоциации «Денсаулык», в Казахстане курят почти 21,5% или 2,8 млн взрослого населения. Вред, наносимый сигаретами этим потребителям, может быть снижен за счет перехода на новые продукты, отметили участники форума. Также как и расходы системы здравоохранения на их лечение.