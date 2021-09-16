К пяти годам приговорили мужчину за продажу рогов сайги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - К пяти годам тюрьмы приговорили мужчину за продажу рогов сайги в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31-летний приверженец деструктивного религиозного течения совместно с преступной группой занимался отстрелом сайгаков и продажей их рогов. Рога продавал своим частым клиентам в пределах 60-80 тысяч тенге. Договаривался по телефону с клиентом о дате и месте сделки.

Во время очередной встречи с клиентом подозреваемый, исповедующий деструктивное религиозное течение, был задержан полицейскими. Судом подозреваемому назначено наказание по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 339 УК РК в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься охотничьей деятельностью пять лет.

