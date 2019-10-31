К профилактике пожаров в Казахстане подключили структуры соцзащиты и образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек погибло в результате пожаров в жилом секторе в Казахстане, рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наступление осени ежегодно отмечается осложнением пожарной обстановки в жилом секторе. Это связано в первую очередь с началом отопительного сезона», - сказал Владимир Беккер на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в отопительный период 2018-2019 годов в жилом секторе республики произошло 4 382 пожара, в которых погибли 192 человека, получили травмы и отравления различной степени тяжести 94 гражданина.

«На основе анализа причин пожара в жилом секторе прошлых лет Комитетом по чрезвычайным ситуациям в преддверии отопительного сезона были пересмотрены работы в профилактической работе. Утвержден план работы, предусматривающий начало акции пожарной безопасности на месяц раньше обычного, с 15 августа. Производится отход от тотальных проверок жилого сектора с акцентом на проведение профилактики социально уязвимых слоев населения, а также сел и районов, в которых регистрируется наибольшее число пожаров. Также предусмотрено проведение мероприятий по устранению самих причин пожаров, в том числе в форме реализации государственного социального заказа», - добавил Владимир Беккер.

Глава КЧС также отметил, что в прошлые годы в проведении пожарно-профилактических работ были задействованы исключительно сотрудники органов гражданской защиты и полиции.

«В этом году по поручению Правительства к профилактике пожаров подключились местные исполнительные органы, включая структуры социальной защиты и образования», - резюмировал Владимир Беккер.