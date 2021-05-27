К проекту «Ashyq» готовы присоединиться вокзалы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ—С такой инициативой представители железнодорожных вокзалов региона выступили на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты.

«Мы являемся представителями вокзального хозяйства станций Костанай, Железорудная, Кушмурун, Аманкарагай, Койбагор, Тобол, Лисаковск. В нашем регионе много вокзалов с большой проходимостью, однако в Постановлении Главного санитарного врача РК от 22 мая о железнодорожных вокзалах ничего не сказано. Мы хотим тоже принять участие, как нам быть?» - поинтересовалась представитель железнодорожного вокзала Гульнар Раимбекова.

По словам директора Палаты предпринимателей Костанайской области Мурата Абенова, есть два варианта участия на данный момент.

«Если вы готовы, мы поможем вам внедрить проект и отработать алгоритмы. Это что касается участия в качестве добровольцев. Если мы говорим об участии по согласованию с МВК, то вы можете выступить с инициативой, чтобы наш регион стал пилотным в плане внедрения «Ashyq» на железнодорожных вокзалах», - ответил Мурат Абенов.

Вопрос подняли на республиканском уровне. Заместитель председателя НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева отметила, что внедрение «Ashyq» на железнодорожных вокзалах требует предварительной подготовительной работы. В связи с этим вопрос будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании МВК по нераспространению КВИ.

На сегодняшний день, по данным Палаты предпринимателей Костанайской области, в регионе 232 предприятия являются участниками проекта «Ashyq».