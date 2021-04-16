К приходу большой воды готовятся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске подготовили карту и список мест вероятного подтопления в период паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоне риска находятся 240 жилых домов.

В пресс-службе акима города сообщили, что готова карта с отметками высот «поселок Заречный» и «поселок Кожевенный». Проведены замеры эхолотом глубины русла реки Есиль от железнодорожного моста до гидроузла.

«Для аккумулирования и дальнейшей перекачки талых вод установлены 13 колодцев и стационарных насосов. Выполнены работы по устройству обвалования в поселке Заречный. Завершены строительные работы ливневой канализации по улице Потанина, Украинская и Панфилова, Солнечный-2. Ведутся работы по строительству закрытой ливневой канализации на привокзальной площади и открытой ливневой канализации по улице Халтурина», - проинформировали в пресс-службе.

В горакимате сделали корректировку плана эвакуации населения и животных из зон возможного подтопления. Помещения для размещения животных предоставит ветстанция города.

Пока ситуация с паводком в городе стабильная. На 15 апреля подъем уровня воды достиг 320 см. В прошлом максимальный подъем составлял 1071 см. В 2017 году, когда область переживала сильнейший за несколько десятилетий паводок, максимальный подъем был на уровне 1193 см, что было выше опасного уровня на 143 см.

Ранее на брифинге руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил , что в этом году масштабов паводка 2017 года не ожидается.