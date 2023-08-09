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К празднованию Дня Конституции свыше 23 тысяч жителей Атырау получат социальные выплаты

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 10:01
К празднованию Дня Конституции свыше 23 тысяч жителей Атырау получат социальные выплаты

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30 августа, празднования Дня Конституции Республики Казахстан 23 592 человека в Атырауской области получат единовременную социальную выплату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, сообщает Региональная служба коммуникаций

«Согласно решению местных испольнительных органов, в этом году социальная помощь будет оказана 23 592 гражданам, в том числе детям с инвалидностью до 18 лет и людям с инвалидностью 1,2,3 группы в размере 50 000 тенге. Социальные выплаты начнут выдавать с 15 августа. Для этого нет необходимости подавать какие либо документы и заполнять заявления. Все будет осуществляться через систему «Цифрлық отбасы», - сказал А. Мамбетов

По словам руководителя управления, со следующего года размер единовременной выплаты планируется увеличить.

Отметим, что единовременные выплаты гражданам с инвалидностью выплачиваются за счет средств местного бюджета.


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