К пожароопасному сезону готовятся на территории государственного лесного фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В лесных массивах Казахстана пожароопасный сезон ежегодно начинается в апреле с южных регионов, который длится до ноября. Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ежегодно издается приказ по подготовке к пожароопасному сезону на территории государственного лесного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно этому документу, РГКП «Казавиалесоохрана», природоохранные учреждения, Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство, РГП «Жасыл аймак» и лесные учреждения областных акиматов провели подготовку к пожароопасному сезону 2021 года на территории государственного лесного фонда и разработали планы взаимодействия по борьбе с лесными пожарами с акиматами областей и Министерством по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в Минэкологии, в настоящее время областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира проверяется готовность (с соблюдением всех санитарных норм) лесных учреждений областных акиматов, подведомственных организаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НК «Қазақстан темір жолы», отвечающих за охрану лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог общего пользования, природоохранных учреждений комитета, а также вышеуказанных других учреждений к пожароопасному сезону.

РГКП «Казавиалесоохрана» предписано обеспечить готовность служб предприятия для выполнения авиационных работ по охране и защите лесного фонда.

Кроме того, указанным организациям предписано усилить разъяснительную работу в СМИ по вопросам недопущения лесных и степных пожаров.