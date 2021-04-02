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    10:15, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    К пожароопасному сезону готовятся на территории государственного лесного фонда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В лесных массивах Казахстана пожароопасный сезон ежегодно начинается в апреле с южных регионов, который длится до ноября. Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ежегодно издается приказ по подготовке к пожароопасному сезону на территории государственного лесного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно этому документу, РГКП «Казавиалесоохрана», природоохранные учреждения, Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство, РГП «Жасыл аймак» и лесные учреждения областных акиматов провели подготовку к пожароопасному сезону 2021 года на территории государственного лесного фонда и разработали планы взаимодействия по борьбе с лесными пожарами с акиматами областей и Министерством по чрезвычайным ситуациям РК.

    Как сообщили в Минэкологии, в настоящее время областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира проверяется готовность (с соблюдением всех санитарных норм) лесных учреждений областных акиматов, подведомственных организаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НК «Қазақстан темір жолы», отвечающих за охрану лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог общего пользования, природоохранных учреждений комитета, а также вышеуказанных других учреждений к пожароопасному сезону.

    РГКП «Казавиалесоохрана» предписано обеспечить готовность служб предприятия для выполнения авиационных работ по охране и защите лесного фонда.

    Кроме того, указанным организациям предписано усилить разъяснительную работу в СМИ по вопросам недопущения лесных и степных пожаров.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Безопасность
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