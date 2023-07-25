К поставкам угля на отопительный сезон приступили в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее состоялось внеочередное совещание между АО «Каражыра» и МСК «Теплокоммунэнерго» по вопросу обеспечения твердым топливом в отопительном сезоне в период 2023-2024 годов, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата, в нем приняли участие заместитель акима Абайского района Димитрий Гариков, директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Серик Толенбергенов и генеральный директор АО «Каражира» Ильяр Низамов. Администрацией области Абай, ГКП «Теплокоммунэнерго» и АО «Каражыра» подписан меморандум о сотрудничестве по летней закладке угля для котельных. Согласно меморандуму, подписанному тремя сторонами, Каражыринское месторождение начнет транспортировку твердого топлива с 15 августа. Согласно договоренности, в общей сложности предусмотрена реализация 80 тысяч тонн угля. Из них 40 тысяч тонн будет доставлено в августе, а остальные 40 тысяч тонн - в сентябре. В целом за отопительный период предприятие «Теплокоммунэнерго» использует 450 тысяч тонн угля.