+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -9 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К политическим госслужащим будут применятся отдельные квалификационные требования

15 Января 2021 15:00
Поделиться:
К политическим госслужащим будут применятся отдельные квалификационные требования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 485 утверждены квалификационные требования к отдельным политическим государственным должностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агенства РК по делам госслужбы по Актюбинской области.

Новости по теме
594 млн сетевых атак на электронные ресурсы госорганов предотвратили в 2020 году в РК
Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году Кому в Казахстане чаще всего направлялись жалобы на коррупцию В каких госорганах больше всего фиксируются коррупционные случаи

Теперь к лицам, претендующим на политические должности, будут предъявляться требования по образованию, компетенциям и стажу работы.

А также, для занятия политических государственных должностей требуется наличие глобального видения, эффективных коммуникационных навыков, стратегического мышления и лидерских качеств.

Квалификационные требования будут применяться к отраслевым министерствам и заместителям акимов областей, курирующим определенную отрасль, а также к акимам городов, районов города и районов.

К примеру, для занятия должности акима района кандидат должен соответствовать одному из 11 требований. В частности, один из них:

- не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы и не ниже некоторых категорий (C-3, D-3, С-О – 3-руководитель управления областного уровня, C-R-1-руководитель управления районного уровня, D-O-2-заместитель руководителя областного управления, E-2-руководитель аппарата акима района, E-R-1 – руководитель отдела)наличие опыта работы на руководящих должностях от одного года;

- либо не менее трех лет стажа работы, в том числе не менее одного года стажа работы на руководящих;

должностях и занятие призовых мест в конкурсах, соревнованиях мирового уровня в области образования, науки, культуры и спорта;

- либо не менее четырех лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях, при условии наличия ученой степени.

В целом, политические государственные служащие являются должностными лицами, ответственными за осуществление политических целей и задач. Их деятельность носит политико - определяющий характер.

В Актюбинской области трудятся 21 политических государственных служащих (аким области, его заместители, аким города, районов города и районов).


Подписывайтесь на наш канал:

#Другие государственные органы   #Административная реформа  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив