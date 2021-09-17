К поискам пропавшего в Каражале мужчины привлекли вертолет

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Каражал продолжаются поиски 39-летнего мужчины, который 3 сентября выехал на автомобиле из с.Доскей Бухар-Жырауского района в направлении Жанааркинского района и г.Каражал и не прибыл к месту назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

13 сентября в ходе поисковых работ в 50 км южнее от п.Шалгинский был обнаружен автомобиль пропавшего. Поиски человека продолжаются. Для проведения поисково-спасательных работ на месте задействованы силы ДЧС, полиции, АО «Шубарколь комир» и родственники. К поисковым работам привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС.