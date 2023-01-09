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К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС

9 Января 2023, 19:41
К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Поиски двух пропавших пастухов в Улытауском районе ведутся 8-ые сутки силами и средствами департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов. Сегодня к поискам была привлечена авиация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Маршрут поиска: город Жезказган - зимовка Тоба и зимовка Кіші Киік - город Жезказган.

Рабочий зимовки Кіші Киік, 1964 года рождения, 31 декабря 2022 года вышел с зимовки в неизвестном направлении и до сих пор его местопложение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 2 января 2023 года, поиски ведутся 7-ые сутки.

Также 3 января от хозяина зимовки Тоба поступило заявление о том, что пастух, 1978 г.р., вышел на поиски скота и не вернулся.

Поиски двух человек продолжаются.


Фото: t.me/qr_tjm


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