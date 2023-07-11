К подготовке жилья и соцобъектов к отопительному сезону приступили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК проверили подготовку Западно-Казахстанской области к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В частности, главный эксперт управления водоснабжения и водоотведения Б.Бегалиев ознакомился с работами по строительству новой котельной в поселке Зачаганск. На сооружение из республиканского бюджета выделено 427 млн тенге, строительно-монтажные работы планируется начать 15 июля т.г. и завершить до начала отопительного сезона.

Реализация проекта позволит обеспечить стабильным теплоснабжением один социальный объект, 9 пятиэтажных жилых домов и 6 промышленных предприятий.