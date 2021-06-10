РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    К первому этапу переписи привлечено более 5 тысяч интервьюеров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недавно сообщалось, что в преддверии Национальной переписи 2021 года, в течение июня во всех населенных пунктах Казахстана пройдет подготовительный этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    С 1 по 30 июня интервьюеры (регистраторы) будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения списка адресов жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, а также численности постоянно проживающего населения в каждом из них.

    Однако со стороны жителей возникают вопросы касательно первого этапа. В связи с этим Бюро национальной статистики призывает принять активное участие в переписи. Напоминаем, что главная цель первого этапа – уточнить адреса жилищ и количество граждан проживающих в них.

    Списки, сформированные в ходе первого этапа, предназначены для правильной разбивки территорий городских и сельских населенных пунктов на инструкторские и счетные участки и равномерного распределения численности населения в соответствии с нормами нагрузки на переписной персонал. Это необходимо для обеспечения полноты учета населения при переписи.

    С 1-го июня всего 5 405 интервьюеров 1 этапа и 773 инструктор-контролеров собирают нужную информацию.

    Вниманию жителей! При посещении объектов, интервьюеры должны представиться, назвать свои ФИО, предъявить Удостоверение интервьюера переписи, четко и кратко объяснить цель своего визита, уточнить адрес и количество постоянно (обычно) проживающих в данном помещении.

    Основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.


    Теги:
    Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!