К первому этапу переписи привлечено более 5 тысяч интервьюеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недавно сообщалось, что в преддверии Национальной переписи 2021 года, в течение июня во всех населенных пунктах Казахстана пройдет подготовительный этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С 1 по 30 июня интервьюеры (регистраторы) будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения списка адресов жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, а также численности постоянно проживающего населения в каждом из них.

Однако со стороны жителей возникают вопросы касательно первого этапа. В связи с этим Бюро национальной статистики призывает принять активное участие в переписи. Напоминаем, что главная цель первого этапа – уточнить адреса жилищ и количество граждан проживающих в них.

Списки, сформированные в ходе первого этапа, предназначены для правильной разбивки территорий городских и сельских населенных пунктов на инструкторские и счетные участки и равномерного распределения численности населения в соответствии с нормами нагрузки на переписной персонал. Это необходимо для обеспечения полноты учета населения при переписи.

С 1-го июня всего 5 405 интервьюеров 1 этапа и 773 инструктор-контролеров собирают нужную информацию.

Вниманию жителей! При посещении объектов, интервьюеры должны представиться, назвать свои ФИО, предъявить Удостоверение интервьюера переписи, четко и кратко объяснить цель своего визита, уточнить адрес и количество постоянно (обычно) проживающих в данном помещении.

Основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.