К перезагрузке железнодорожного кластера приступили в Экибастузе

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предприятия, которые в последние годы работали с перебоями или простаивали, получили заказы и приступили к выпуску новой продукции. На нескольких производствах железнодорожного кластера в Экибастузе побывал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» в этом году получило заказ на 1000 полувагонов от АО «Қазтеміртранс». До этого предприятие простаивало почти 2,5 года, и его руководству пришлось распустить коллектив. Сегодня в компании заново набирают работников и ведут профориентационную работу в местных профессионально-технических учебных заведениях.

- Мы готовы отработать этот год и поставить нужное количество полувагонов, но переживаем, что на следующий год заказов от НК «Қазақстан темір жолы» и ее дочерних компаний может не быть, из-за чего может произойти разрыв, - сказал акиму области гендиректор компании Даурен Жунусов. - Кроме того, у нас есть налоговая и кредиторская задолженность, но мы готовы ее закрыть, если нам предоставят рассрочку хотя бы по налогам. Есть инвестор, готовый вложиться в предприятие, а потому есть и планы по развитию.

Абылкаир Скаков пообещал вагоностроительной компании поддержку, отметив, что предприятию необходимо ориентироваться на увеличение казахстанского содержания в своем производстве. Содействовать развитию связей компании с потенциальными поставщиками в Павлодарской области и в целом по Казахстану будут и в акимате Экибастуза.

В ТОО «Проммашкомплект» главе региона рассказали о ситуации с производством железнодорожных колес. Более чем за 1,5 года здесь выпустили около 215 тысяч колес. Сырье компания закупает в России и Украине, а продукцию поставляет как по Казахстану, так и за рубеж.

Продолжает свою работу и ТОО «RWS Wheelset», где производят железнодорожные оси и колесные пары. В этом году у предприятия уже заказали 10 тысяч колесных пар для АО «ЗИКСТО» в Петропавловске и еще 4 тысячи - для ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания».

ТОО «RWS Concrete», которое выпускает преднапряжённый брус для стрелочных переводов, в прошлом году не работало. В этом году, получив заказ от «Қазақстан темір жолы», производство вновь запустили. Более того, этой весной в компании намерены начать выпуск шпалы. На предприятии уже занимаются пуско-наладкой новой автоматизированной линии из Италии.

На соседней площадке - ТОО «Ферро Транс Трейд» - во второй половине года планируют начать выпуск упругой клеммы. Эту деталь, необходимую для железнодорожного рельсового скрепления, в Казахстане еще не производят. На новом производстве обещают создать около 100 новых рабочих мест.