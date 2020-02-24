К паводковому периоду начали готовиться в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 1,5 млн кубометров снега вывезли из населенных пунктов Карагандинской области. Большая часть этого объема приходится на областной центр. Об этом и других мероприятиях по подготовке к паводкам рассказал на аппаратном совещании руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Готовиться к паводкам в Карагандинской области начали с первой недели января этого года. Ситуацию во многом осложняет количество выпавшего снега – оно в четыре раза превышает норму.

«Прохождение паводка во многом будет зависеть от готовности инфраструктуры и водных объектов. В акимате области создана рабочая группа с подразделениями в районах. Она ежедневно проводит мониторинг состояния гидросооружений и обстановки в населенных пунктах. Необходимо организовать режим сброса воды из водохранилищ и соблюдение норм наполнения. Необходимо уделять особое внимание состоянию водопропускных сооружений, а также оповещению людей, находящихся в опасных зонах», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В департаменте по ЧС уже уточнили количество техники, которая может быть полезной в паводковый период. В их распоряжении есть высокопроходимые автобусы-вахтовки, болотоходы-вездеходы, плавсредства, мотопомпы и гидрокостюмы.

Как сообщил Ибрагим Кульшимбаев, с 25 февраля в области начнут расчищать водопропускные трубы. С 1 марта - взрывать лед на крупных реках области. Всего взрывные работы должны провести на 20 участках.

Близ сел, находящихся в потенциально опасных зонах, начали возводит земляные валы и укреплять габионы.

По прогнозам «Казгидромет», пика паводков стоит ожидать в третьей декаде марта. В это время на всей территории области будет плюсовая температура. В целом, погода в марте, по словам синоптиков, будет теплой, осадков также выпадет больше обычного.