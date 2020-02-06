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К паводковому периоду готовятся в ВКО

6 Февраля 2020 13:20
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К паводковому периоду готовятся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области проводится работа по подготовке к паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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По сведениям Филиала РГП «Казгидромет» запасы воды в снежном покрове в области в среднем меньше и около нормы. Превышения от нормы в 1,5-2 раза наблюдаются в городах Шемонаиха, Шар, а также в селах Шалабай, Семиярка, Дмитриевка, Катон-Карагай, Кокпекты, Самарское. Снегозапасы в бассейнах горных рек области выше среднемноголетних норм на 20-50%.

При этом глубина промерзания почвы составляет от 6 см в г. Шемонаиха до 103 см в с. Акжар Тарбагатайского района. В остальных районах промерзание ниже показателей 2018 и 2019 года.


«По многолетнему синоптическому прогнозу Восточно-Казахстанского центра по гидрометеорологии - паводок на реках области ожидается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня. Интенсивность подъема уровня воды на реках и формирования склоновых потоков может увеличиться за счет резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя. При этом, даже небольшие реки и ручьи, которые вскрываются первыми, при интенсивном снеготаянии и осадках, могут создать не меньшую угрозу подтопления, чем крупные реки», -пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 108 населенных пунктов в трех городах и 15 районах области. Из них, с учетом проведенных противопаводковых мероприятий, снята угроза в 26 населенных пунктах, минимизирована угроза в 52 населенных пунктах. В 30 - возникновение паводковых ситуаций возможно лишь при ухудшении погодных условий.

«На сегодняшний день в области вывезено 246,7 тыс. кубометров снега. Заготовлена мешкотара и инертные материалы, для защиты жилых территорий от пропуска талых вод. Проведено берегоукрепление, дноуглубление и спрямление русел рек протяженностью 21,5 км. Очищены 486 водопропускных сооружений и 118 км каналов и арыков», - сообщили в департаменте по ЧС.

Отметим, что общее количество приведенных в готовность сил и средств по Восточно-Казахстанской области к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации весеннего периода 2020 года составляет 4 780 человек личного состава, 2 563 единиц техники, 166 единиц плавательных средств и 260 штук мотопомп.

Орал Ерланулы



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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