К паводковому периоду готовятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет подготовка к паводкам. Всего в регионе 45 населенных пунктов, подверженных подтоплениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Противопаводковые мероприятия в области были начаты ещё летом. Работы по предотвращению паводков ведутся заблаговременно. Населенные пункты, в которых есть наибольшая вероятность подтоплений весенними талыми водами, были обозначены как первоочередные, и работы в них идут в рамках республиканской Дорожной карты и областного плана инженерных работ.

«Были запланированы мероприятия по укреплению защитных валов в Каркаралинском, Бухар-Жырауском районах, по расчистке русла реки Жарлы в Каркаралинском районе, санации русла Шерубай-Нуры, реконструкции мостов на автодорогах областного значения на территории Бухар-Жырауского района, берегоукрепительные и дноуглубительные работы на руслах рек Нура, Сокур, Акбастау, замена водопропускных труб на автодорогах и другое», – сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

В поселке имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района возведен и укреплен защитный вал протяженностью 3,6 км от разлива реки Нуры.

На сегодняшний день, по информации ДЧС области, проведены работы по возведению 2,130 км и укреплению 22,635 км защитных дамб и валов, сделана санация 13,72 км паводкоопасных участков русел рек, построено и отремонтировано 2,820 км водоотводных каналов, очищено 9,213 км дренажных и водоотводных систем. Увеличена водопропускная способность на 15 участках, сделан ремонт семи гидротехнических сооружений.