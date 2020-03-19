К паводкам готовятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход подготовки региона к весенним паводкам обсуждался на аппаратном совещании в облакимате под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Паводки характерны для жамбылского региона с марта по апрель. Резкое потепление и таяние снегов в горах может привести к тому, что в села Рыскуловского, Меркенского, Жамбылского, Байзакского районов могут хлынуть талые воды. При резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки во всех районах области. Нынешняя зима на территории Жамбылской области выдалась малоснежной, однако специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям не теряют бдительности.

Обстановку в регионе доложил на заседании руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Багдат Данилов. «Паводковая угроза для населения области может исходить от рек Шу, Талас и Аса, а также от 14 водохранилищ. С целью предотвращения затопления проведен комплекс мероприятий», - рассказал спикер.

Очищено 142 километра дренажных и водных каналов, 185 километров арычной сети, 430 мостов на железнодорожных и автомобильных дорогах, а также 1 790 водопропускных узлов. В ходе командных штабных учений «Коктем» в полную готовность приведены силы и средства гражданской обороны, проинформировал главу региона руководитель ДЧС области Багдат Данилов.

В целом одобрив проводимую работу, аким области призвал службу ЧС совместно с местными исполнительными органами продолжать профилактические мероприятия.

«Погода бывает непредсказуемой. Поэтому мы должны быть готовы ко всему», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что на территории Жамбылской области находятся три крупных водохранилища и два десятка более мелких. Так, на сегодняшний день в Терс-Ащибулакском водохранилище аккумулировано чуть более 50 млн кубометров влаги, что составляет лишь 30% от необходимого объема. Обычно к марту это водохранилище накапливало 50-55 % от необходимого объема. Из-за малоснежной зимы снега в горах скопилось на 40% меньше, чем обычно, отсюда и недостаточное наполнение водохранилища.

На территории области формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Не исключено прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай. Это касается пяти предгорных районов - Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский.

Сотрудники ДЧС совместно со специалистами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» проводят предварительную оценку обстановки для прогнозирования развития паводковой ситуации в весенний период, специалисты замеряют снегозапасы в горной и предгорной местности.

В Жамбылской области ведется контроль состояния и наполнения водохранилищ и гидроузлов.