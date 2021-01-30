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    14:45, 30 Январь 2021 | GMT +6

    К паводкам готовятся в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели объезжают районы, чтобы проверить, как на местах готовятся к предстоящим паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, заместитель начальника ведомства Мурат Кангужинов побывал в Аккайынском, Тайыншинском, районе Шал акына, им. Г.Мусрепова, Айыртауском, М.Жумабаева, Тимирязевском и Есильском районах. Он встретился с акимами районов и должностными лицами, ответственными за проведение противопаводковых мероприятий. Обсудили готовность местных исполнительных органов, служб и формирований гражданской защиты к предупреждению ЧС весной.

    Спасатели осмотрели водопропускные сооружения на реке Чаглинке Тайыншинского района, защитные обвалования сёл Смирново, Рублевки, Аралагаш Аккайынского района, села Карасай Батыр Айыртауского района, Акан Барак и Городецкое района Шал акына, аварийный мост через реку Есиль в районе им. Г.Мусрепова, озеро Центральное района М.Жумабаева.

    «Подготовка местными исполнительными органами к паводковому периоду осуществляется на должном уровне. Производится вывоз снега из населенных пунктов, идет заготовка инертных материалов, заключаются договоры намерения на проведение взрывных работ на реках и аренды инженерной техники. Только своевременно принятые меры способны надёжно защитить население, не допустить развития возможных ЧС. Главное – обеспечить нормальную жизнедеятельность сельчан, минимизировав риски паводкового периода», - сказал М. Кангужинов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Акимат Происшествия
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