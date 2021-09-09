К Палате предпринимателей обратились представители стритфудов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пункты уличной еды просят разрешить им работать до полуночи, как всем кафе и ресторанам, а не до 22:00, как сейчас, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению № 37 о программе «Ashyq» пункты стритфуда в отличие от другого общепита имеют право работать только до 22:00, а ведь объём работ и выручка у них начинаются как раз с десяти часов вечера до ночи, поэтому сейчас они теряют прибыль. У пунктов уличной еды есть просьба разрешить им работать не по 37-му постановлению, а по постановлению павлодарского санврача, которое разрешает всем заведениям общепита работать до двенадцати часов ночи либо они выйдут с предложением к Минздраву, чтобы стритфуд тоже включили в программу «Ashyq», сказала от лица предпринимателей юрист, медиатор Ольга Кондратюк, представляющая интересы компаний общепита, на онлайн-заседании круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса.



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Эту встречу провели Палата предпринимателей Павлодарской области и проектный офис «Ertis – adaldyq alany» провели. В ней принял участие и департамент санэпидконтроля.«Хотелось бы субъекты бизнеса призвать к добросовестному участию в проекте «Ashyq». Необходимо при запуске каждого посетителя, сотрудника проводить их через сканирование QR-кода. Это основное требование, которое выдвигают местные исполнительные органы и Комитет санэпидконтроля. Иначе бизнес не смог бы работать по сей день. Просим субъектов бизнеса отнестись с пониманием», - заявил начальник отдела Палаты предпринимателей Мубарак Жакупов.Инициатор, модератор встречи, руководитель проектного офиса «Ertis – аdaldyq аlańy» и областного штаба «Ел үшін егiлемiн» Ризабек Исабеков призвал предпринимателей осознать важность того, что в первую очень необходимо​ думать о здоровье граждан и о том, чтобы не допустить распространения COVID-19, ведь для этого и создана система «Ashyq».Замруководителя департамента санэпидконтроля Гульнара Акылбекова рассказала, что соблюдение карантинных норм на объектах бизнеса проверяют мониторинговые группы, и ими охвачены 2045 объектов.«Среди участников проекта «Ashyq» установлены нарушения ограничительных мер на 69 объектах. Это в основном город Павлодар (45 объектов), Экибастуз (22) и Аксу (2 объекта)», - сказала она.«Участники проекта «Ashyq» на 326 своих объектов не пустили 1523 человека с жёлтым либо красным статусом», - добавила Г. Акылбекова.