К ответственности за взятку сотрудника привлекли руководство ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наказания понесли несколько руководителей департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, начальник департамента получил строгий выговор, курирующий заместитель начальника департамента - предупреждение о неполном служебном несоответствии, начальник отдела кадровой политики - строгий выговор. Причиной стала коррупция подчиненного.

«Материалами дела установлено, что 18 июля, находясь на рабочем месте, сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ получил лично от директора предприятия взятку в сумме 1,2 тысячи долларов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по установке оборудования в шести районах области», - сообщил руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.

Уголовное дело окончено производством, направлено в прокуратуру. После дело передадут в суд.

Департамент провел служебное расследование. Сотрудника, получившего вознаграждение, уволили по отрицательным мотивам.