К ответственности привлекли 117 родителей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за плохое исполнение обязанностей по воспитанию детей наказаны 117 родителей. Один из случаев произошёл в Павлодаре, где 11 апреля пропал 5-летний мальчик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За три месяца текущего года зарегистрировано 20 обращений родителей о самовольном уходе несовершеннолетних. Во всех случаях полицейские устанавливали местонахождение детей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, дети в возрасте до 10 лет плохо ориентируются на местности. Если 4-летний ребёнок вышел за калитку частного дома, даже свернув за угол, он может не найти дорогу домой.

«В городе Павлодаре 7 апреля в полицию поступило сообщение по факту пропажи трехлетней девочки. На место незамедлительно выехали полицейские, были оповещены все авто- и пешие патрули, - отметила старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Бибегуль Камзина. - Девочка нашлась в магазине. Бабушка забирала внучку из садика по улице Сатпаева. Не дожидаясь бабушку, девочка выбежала с территории садика и самовольно направилась домой, но зашла в магазин, где и была обнаружена».

Бибегуль Камзина добавила, что другой случай произошёл 11 апреля. В полицию поступил вызов о пропаже пятилетнего мальчика, который ушёл из дома по улице Ладожская погулять во дворе с другими детьми. Позже мама ребенка не нашла его во дворе и сразу обратилась в полицию.

«На поиски ребёнка подключились полицейские, волонтёры и неравнодушные граждане. Около 23:00 ребёнок был найден участковым инспектором в подъезде одного из домов на этой улице», - уточнили в ведомстве.

С подростками всё намного сложнее, утверждают полицейские. Чаще всего поводом уйти из дома для подростка становится конфликт с родителями. С начала года 596 родителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних ночью в развлекательных заведениях и вне жилых помещений.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, к административной ответственности привлечены 117 родителей», - отметили в департаменте.