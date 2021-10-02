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    23:23, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    К отоплению подключили школы и больницы в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 1 октября в социальные объекты города начало поступать тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщ ила пресс-служба акционерного общества «Атырауские тепловые сети», снабжающая горожан теплоэнергией, с 1 октября тепло нач ало поступать в социальные объекты. В регионе полностью готовы к отопительному сезону 412 образовательных и 148 медицинских учреждений. К настоящему времени проведен капитальный ремонт 15,6 километра тепловых сетей, 1,4 километра водопроводных и канализационных линий, 696,7 километра электрических сетей.

    На основании температурного режима с 15 октября начнут отапливать жилые многоэтажные дома. На сегодняшний день из 1776 многоэтажных домов в области 99% домов прошли гидравлические испытания. Все работы завершатся к 15 октября.

    «Однако, если городской акимат обратится с письмом, подключение жилых домов может начаться раньше 15 октября», - сообщили в пресс-службе АО «Атырауские тепловые сети».

    Теги:
    Атырауская область Отопительный сезон
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