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К отопительному сезону необходимо подготовить более 10 тысяч автономных котельных - МИИР

23 Июня 2020 11:53
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К отопительному сезону необходимо подготовить более 10 тысяч автономных котельных - МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам министра, в текущем году, до начала учебного года планируется подготовить около десяти тысяч объектов образования.

«Особое внимание будет уделено подготовке к отопительному сезону объектов здравоохранения и жилых домов. Запланирована подготовка шести тысяч объектов здравоохранения и 47 тысяч жилых домов», - уточнил Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР добавил, что для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных, порядка пяти тысяч км сетей теплоснабжения и 13-ти тысяч сетей водоснабжения.


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#Энергетика   #ЖКХ  
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Автор:

Серик Сабеков

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