К отопительному сезону необходимо подготовить более 10 тысяч автономных котельных - МИИР
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам министра, в текущем году, до начала учебного года планируется подготовить около десяти тысяч объектов образования.
«Особое внимание будет уделено подготовке к отопительному сезону объектов здравоохранения и жилых домов. Запланирована подготовка шести тысяч объектов здравоохранения и 47 тысяч жилых домов», - уточнил Бейбут Атамкулов.
Глава МИИР добавил, что для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных, порядка пяти тысяч км сетей теплоснабжения и 13-ти тысяч сетей водоснабжения.
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