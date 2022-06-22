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    12:19, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    К осени будет ясность – КНБ по делу Карима Масимова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Аскар Амерханов ответил на вопросы касательно задержания Карима Масимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, что к осени будет какая-то ясность. Насколько я знаю, материалы дела засекречены. Это будут определять судебные органы. Все-таки там государственные секреты», - сказал Аскар Амерханов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что Самат Абиш дает показания по делу о январских событиях.

    «Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», - сказал Аскар Амерханов.

    Кроме того, представитель КНБ сообщил, что сотрудники Комитета также подозреваются в пытках по делу о январских событиях.

    «Они проходят по статье о пытках. Сроки определяет следствие, оно может продлеваться до полугода», – сказал Аскар Амерханов.

    Теги:
    КНБ Алматинская трагедия Правоохранительные органы
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