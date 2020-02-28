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К ограничению свободы осудили жительницу Алматинской области за ложное ограбление

28 Февраля 2020 01:32
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К ограничению свободы осудили жительницу Алматинской области за ложное ограбление

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 39-летняя жительница Талгарского района в тайне от мужа взяла в банке кредит, позже который оплатила из семейного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Чтобы скрыть «пропажу» денег она сообщила в полицию, что в её дом проникли два неизвестных парня, которые угрожая ножом, открыто похитили деньги в сумме 100 000 тенге и ценные вещи.

«По данному факту органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело по пункту 1) части 2 статьи 191 УК и начато досудебное расследование, в ходе которого, факт совершения неустановленными лицами преступления не нашло своего подтверждения. В судебном заседании подсудимая вину в содеянном признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговором суда гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Она приговорена к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля», - детально рассказали в Алматинском областном суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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Ключевые слова: Алматинская область, Суды,
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Автор:

Хасан Еспанов

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