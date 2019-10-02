К обсуждению Послания нужно привлекать организации инвалидов – Мурат Абдымомынов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К обсуждению Послания Президента народу Казахстана нужно шире привлекать общественные организации инвалидов. Такое мнение высказал председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Мурат Абдымомынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Главы государства обращено не к чиновникам и членам партии, а к народу. Поэтому Послание нужно разъяснять не только членам партии, и не только аппарату акима, но и простым гражданам. Создавать информационно-пропагандистские группы, проводить круглые столы, в том числе с участием общественных организаций инвалидов. Потому что у нас с такими социальными группами в части разъяснения Послания никто не занимается, ни партийные организации, ни акиматы, ни управления общественного развития. Нужно разъяснять людям, какие мероприятия планируются в этом году, как идет обсуждение проектов. В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева содержатся прекрасные идеи, инициативы, и их реализация уже началась. Но люди не до конца понимают, что к чему, и многие думают, что все это касается лишь каких-то определенных социальных групп», – сказал М. Абдымомынов.

По его мнению, в составе пропагандистских групп должны быть представители общественных организаций инвалидов. Потому что в таких организациях есть и многодетные матери, и ветераны-«афганцы», «чернобыльцы», и люди с пересаженными органами, с ограниченными возможностями. И все они тоже хотят знать, что Президент и Правительство планируют сделать для них, каким будет направление социальной политики государства.