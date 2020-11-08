К общественным работам приговорили 40 осужденных в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 13 человек, исполняющих общественные работы в Павлодаре сейчас, трудятся во Дворце культуры имени Естая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На учёте в службе пробации Павлодарской области состоят 13 осуждённых, которым судом дано наказание в виде общественных работ. Согласно приговору суда, осуждённые ежедневно выходят на отработку часов (не более четырёх часов в день) в места, определяемые местными исполнительными органами», - сообщила журналистам пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

В Павлодаре трое осуждённых направлены на общественные работы во Дворец культуры имени Естая для работ по благоустройству города. По мере выполнения работ, они благоустраивают территорию горсада, добавили в ДУИС.

В 2020 году по учёту службы пробации города Павлодара прошли более 1 400 осуждённых. 27 осужденных отработали установленное судом время на общественные работы и были сняты с учета. Если осуждённый трудоустроен, сотрудники службы пробации направляют письмо в место работы с требованием освободить на время работы от основной деятельности.

«В случае неисполнения приговора суда, то есть если осуждённый не приступает к работам, игнорирует обязанности, возложенные судом, служба пробации направляет материал в суд для замены наказания на арест. За текущий год были направлены на арест восемь осуждённых, - сказал начальник службы пробации Павлодара Асет Мынжасаров. - Труд, которым занимаются осуждённые, не требует квалификации. Осуждённые отбывают наказание с пользой для общества, данное наказание осуждённые отбывают по месту жительства, то есть если он проживает в районном центре, то отрабатывать свои часы будет там вне зависимости от того, где совершил преступление».

В случае замены общественных работ на арест, четыре часа общественных работ заменяется на один день ареста, добавили в департаменте. К тому же этот вид наказания не назначается беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей до трёх лет, отцам-одиночкам, воспитывающим детей до трёх, женщинам старше 58 лет и мужчинам старше 63 лет, инвалидам первой и второй групп.





Фото пресс-службы ДУИС по Павлодарской области