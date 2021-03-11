К Найробийской конвенции об удалении затонувших судов присоединится Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената приняли законопроект «О ратификации Найробийской конвенции об удалении затонувших судов, 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, конвенция принята под эгидой Международной морской организации. По состоянию на сегодняшний день к Конвенции присоединились 53 государства. Основной целью Конвенции является внедрение единых правил и процедур по быстрому и эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морской аварии.

В Конвенции закреплены обязательства судовладельца и государства-флага по гарантированию финансового возмещения нанесенного ущерба при возникновении морской аварии.

«Необходимость ратификации Конвенции обусловлено повышением интенсивности судоходства на Каспийском море. В частности, Казахстан является основным грузообразующим государством. 31 % грузов из общего объема грузооборота на Каспийском море отгружается через порты Актау и Курык. Также в 2020 году открыто новое автомобильное паромное сообщение и запущена регулярная контейнерная линия с прикаспийскими портами Ирана. Сегодня мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Бейбут Атамкулов.

По информации министра, к 2025 году планируется довести объем грузопотока через казахстанские порты до 10 млн тонн. В данных условиях ожидается двукратное увеличение количества судозаходов, что соответственно повышает риск возникновения морских аварий.

«Ратификация Конвенции создаст необходимые условия для защиты интересов Республики Казахстан, при возникновении морских аварий и позволит: установить обязанность судовладельцев, заходящих в казахстанские воды, страховать свою ответственность либо иметь иное финансовое обеспечение за удаление затонувшего судна. Это даст также возможность Казахстану предъявлять требования о компенсации расходов по подъему судна напрямую страховой компании без участия судовладельца; получить гарантии от морской администрации государства-флага в виде выданного им свидетельства о страховании в выполнении судовладельцем своих обязательств по подъему судна и ликвидации последствий аварии; определить порядок действий Морской администрации Казахстана, судовладельца и морской администрации иностранного судна при возникновении морской аварии», - отметил Бейбут Атамкулов.



