К масштабной работе по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей приступили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта Глава государства отметил, что в Казахстане предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию всей страны. В связи с этим было предложено принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны энергообъектов и сетей. О том какая работа запланирована в этом направлении читайте в материале МИА «Казинформ».

«Всем известно, насколько тяжело прошел текущий отопительный сезон, особенно в отдельных регионах. Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех её участников», – сказал Касым-Жомпарт Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва

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Глава государства предложил принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства в конце прошлого года поручил Министерству энергетики завершить техническое обследование электрических станций в 1 квартале 2023 года.

«Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать реальную картину. Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1 600 км», - сказал Алихан Смаилов.

Вторым этапом, по его словам, станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей.

«Это большая работа и огромные капиталовложения. В этой связи акиматам регионов необходимо комплексно рассмотреть состояние частных энергетических и инфраструктурных объектов. Следует завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей», - поручил Премьер.

Также Министерству финансов было поручено проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей.

«Министерствам энергетики и национальной экономики в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля», - добавил глава Правительства.

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил, что в рамках реформирования тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» начата работа, направленная на снижение износа сетей.

По его словам, эта работа проводится в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.

«Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тысяч км инженерных сетей. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ. Ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от субъектов естественных монополий, проработанных с отраслевыми госорганами и местными исполнительными органами», - сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики добавил, что для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа Главой государства поручено принять соответствующий план.

В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры:

введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий.

введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.

«Эти меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа», - подчеркнул Алибек Куантыров.

Глава Кабмина Алихан Смаилов объявил о начале масштабной работы по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей.

«При обсуждении отопительного сезона мы неоднократно поднимали вопрос состояния энергообъектов и сетей. Эта тема текущей зимой вызывала самое большое число нареканий от населения. Поэтому с этого года начинается масштабная работа по их ремонту и реконструкции», - сказал Алихан Смаилов.

Также в Мажилисе на уходящей неделе был презентован законопроект «О теплоэнергетике»

«Проект нового Закона «О теплоэнергетике» разработан при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития. На сегодня отсутствует отдельный отраслевой закон «О теплоэнергетике», что привело существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, не эффективностью предприятий и так далее. С целью урегулирования данных вопросов Министерством разработан данный законопроект, при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития», - сказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

Было отмечено, что законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики.

За Министерством энергетики, будет закреплена функция по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству.

В законопроекте предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Ключевым аспектом закона является внедрение нового инструмента – мастер-плана развития теплоэнергетики. Мастер-план призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами. Необходимо отметить, что мастер-планы будут учитывать не только развитие тепловых сетей и требуемые тепловые мощности теплоисточников, с учетом развития населенных пунктов по технической части, но и экономическую сторону данного вопроса.

Мастер-планы развития теплоэнергетики будут разрабатываться и утверждаться на уровне местных исполнительных органов.

В рамках апробации механизма международными экспертами, привлеченными АБР, реализован пилотный проект по разработке мастер-плана города Шахтинска Карагандинской области.

Кроме того, планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), обеспечение необходимой нормативной правовой базы для покрытия существующих правовых пробелов и усиления административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики.

Предусмотрены нормы по мониторингу и контролю за всей отраслью, что позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития.

А также будет обеспечена разработка необходимых технических норм и стандартов по эксплуатации объектов теплоэнергетики, норм потребления, правила коммерческого учёта качество топлива, используемого для производства тепловой энергии.

«Необходимо отметить, что в изначальной версии законопроекта предусматривался пересмотр политики тарифообразования в сфере теплоэнергетики для улучшения состояния отрасли и повышения инвестиционной привлекательности путем передачи функций утверждения тарифной методики, учитывающей все обоснованные затраты субъектов естественных монополий в полномочия Министерства энергетики. Однако в ходе согласования данные нормы не были поддержаны уполномоченным органом в сфере естественных монополий. При этом проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования, и критерии которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

С целью возможности приведения тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню и не вызвать социальную напряженность среди населения предусмотрен механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей, а не субъектов теплоснабжения.

Механизм позволит создать условия для привлечения инвестиций, а также повышения надежности и качества теплоснабжения.

Кроме того, проект закона предполагает нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива.

Еще одним изменением в рамках проекта закона является периодический профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, проводимый не более 1 раза в полугодие на основе системы управления рисками и с применением проверочных листов.

А также в части теплоснабжения - увеличения штрафов за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и включения новых норм по привлечению к административной ответственности за несоблюдение нормативов запасов топлива ТЭЦ и котельными; самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения