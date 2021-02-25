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    09:39, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    К #Марафону добрых дел присоединилась молодежь Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске отдел молодежных инициатив и волонтеры помогают одиноко проживающим пенсионерам убрать снег из дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации молодежного ресурсного центра Северо-Казахстанской области, помощь оказывают адресно и призывают всех неравнодушных подключиться к #Марафону добрых дел. В центре добавили, что такие акции по уборке снега проводят регулярно, чтобы дома пожилых людей не подтопило весной. За минувшие сутки в Петропавловске выпала почти месячная норма осадков.

    «В рамках Года 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Главы государства стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». К участию в марафоне призваны все казахстанцы, в их числе государственные и общественные организации, представители бизнеса и вузов и другие. Любой желающий может стать участником марафона - публикуйте и делитесь вашими добрыми делами в социальных сетях и отмечайте хэштегом
    #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ», - отметили в молодежном ресурсном центре.

    Несколько дней подряд ребята центра работают в пункте сбора гуманитарной помощи. Они помогают разбирать, сортировать по категориям и раздавать вещи жильцам дома, в котором произошел взрыв газа 21 февраля.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область 30 лет Независимости Общество Молодежь
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