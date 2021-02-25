К #Марафону добрых дел присоединилась молодежь Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске отдел молодежных инициатив и волонтеры помогают одиноко проживающим пенсионерам убрать снег из дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации молодежного ресурсного центра Северо-Казахстанской области, помощь оказывают адресно и призывают всех неравнодушных подключиться к #Марафону добрых дел. В центре добавили, что такие акции по уборке снега проводят регулярно, чтобы дома пожилых людей не подтопило весной. За минувшие сутки в Петропавловске выпала почти месячная норма осадков.

«В рамках Года 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Главы государства стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». К участию в марафоне призваны все казахстанцы, в их числе государственные и общественные организации, представители бизнеса и вузов и другие. Любой желающий может стать участником марафона - публикуйте и делитесь вашими добрыми делами в социальных сетях и отмечайте хэштегом

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ», - отметили в молодежном ресурсном центре.

Несколько дней подряд ребята центра работают в пункте сбора гуманитарной помощи. Они помогают разбирать, сортировать по категориям и раздавать вещи жильцам дома, в котором произошел взрыв газа 21 февраля.