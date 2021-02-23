К Марафону добрых дел подключились более 60 организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры, активные граждане, НПО и бизнес продолжают оказывать помощь незащищенным категориям граждан. Общенациональный проект «Марафон добрых дел» набирает обороты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В настоящее время «Марафон добрых дел» поддержали более 60 НПО и представителей бизнеса. Среди них Фонд развития социальных проектов «Samruk Kazyna Trust», Группа компаний «Верный капитал», Гражданский Альянс Казахстана, Национальная волонтерская сеть, Казахстанский союз спортсменов, «Фонд развития общественно значимых инициатив», ОФ «Altyn Qyran Foundation», АО «Aitas KZ», ТОО «Кар-Тел», ТОО «АстанаГаз», ТОО «Оператор РОП», ЕНУ имени Л.Гумилева.

В период с 15 по 21 февраля в рамках «Марафона добрых дел» в разных частях страны проведено 135 мероприятий и более 2000 человек оказана поддержка.

В Восточно-Казахстанской области волонтеры раздали продуктовые корзины малообеспеченным семьям, провели благотворительные акции «Никто не останется одиноким» по оказанию помощи пожилым людям на дому.

В Актюбинской области дан официальный старт акции «Марафон добрых дел». В ходе благотворительного марафона 15 лиц с ограниченными возможностями получили путевки для лечения в оздоровительном центре «Шипагер».

Руководители волонтерских организаций от имени ровесников Независимости обратились к общественности с призывом поддержать общенациональный проект «Марафон добрых дел». Они вручили семье К. Мейрамгали, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, сертификат на сумму 400 тысяч тенге. Эти средства будут использованы семьей в качестве первоначального взноса на приобретение жилья.

Напомним, в рамках Года 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Главы государства стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». К участию в марафоне призваны все казахстанцы, в их числе государственные и общественные организации, представители бизнеса и вузов

Координатором проекта выступает Центр поддержки гражданских инициатив. По организационным вопросам обращаться по номеру 8 (7172) 221224, e-mail: [email protected].