К ликвидации уличных школьных туалетов приступили в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос ликвидации уличных туалетов в школах прокомментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача стоит - туалеты, которые находятся на улице, полностью ликвидировать. Средства будут выделены из средств местных бюджетов. Р абота ведется в настоящее время и по видеокамерам, и по охране, и по туалетам, в целом по обеспечению безопасной среды, соответствующее поручение было дано руководством Правительства. Я думаю, что эту работу мы завершим», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Министр также остановился на вопросе выделения средств для этих целей.

«Объем средств разный, потому что необходимо делать расчет сметы. Сейчас работают рабочие группы, они считают. Где-то нужно делать просто септики, где-то необходимо полностью обеспечить системой канализации, где-то нужны дополнительные скважины, где-то нужно приобретать специальное оборудование для того, чтобы это выкачивать. Это комплексный вопрос. Количество таких школ известно, где необходимо провести такую работу. 2 300 школ у нас есть, где необходимо провести ремонт и как мы это будем делать тоже известно. Мы к этой работе приступили», - добавил Асхат Аймагамбетов.