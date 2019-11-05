+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау

5 Ноября 2019 21:30
Поделиться:
К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Мангистауской области переработают 3,6 млн тонн нефтяных отходов

«В нескольких сотнях метров от городских микрорайонов Восток и Химпоселок экологию Атырау отравляли семь небольших котлованов – озер и открытых цистерн с остатками нефтепродуктов. Такое наследие оставила горожанам промывочно-пропарочная станция «Казахстан Темир Жолы», где железнодорожные цистерны очищали от остатков нефтепродуктов. Ее по решению суда закрыли 13 лет назад, однако, бросив станцию, железнодорожники не убрали остатки нефтепродуктов и не рекультивировали землю», - рассказали в транспортной прокуратуре области.



К очистке территории железнодорожники приступили после долгих разбирательств и судов.

«Сейчас на территории бывшей пропарки работают экскаватор, кран, большегрузные машины. На первом этапе мы демонтируем металлические конструкции. На сегодняшний день вывезено более 100 тонн металлолома. На втором этапе будет вестись сбор нефтепродуктов и замазученного грунта. В процессе уборки неф­теотходов мы объявим тендер, чтобы определить специализированную компанию, которая займется их утилизацией», – сообщил главный инженер Атырауского эксплуатационного вагонного депо Рашид Мусабаев. После рекультивации 4 гектаров земли местные власти планируют построить на месте старой пропарки новый микрорайон.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Экология, Общество,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив