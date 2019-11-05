К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В нескольких сотнях метров от городских микрорайонов Восток и Химпоселок экологию Атырау отравляли семь небольших котлованов – озер и открытых цистерн с остатками нефтепродуктов. Такое наследие оставила горожанам промывочно-пропарочная станция «Казахстан Темир Жолы», где железнодорожные цистерны очищали от остатков нефтепродуктов. Ее по решению суда закрыли 13 лет назад, однако, бросив станцию, железнодорожники не убрали остатки нефтепродуктов и не рекультивировали землю», - рассказали в транспортной прокуратуре области.
К очистке территории железнодорожники приступили после долгих разбирательств и судов.
«Сейчас на территории бывшей пропарки работают экскаватор, кран, большегрузные машины. На первом этапе мы демонтируем металлические конструкции. На сегодняшний день вывезено более 100 тонн металлолома. На втором этапе будет вестись сбор нефтепродуктов и замазученного грунта. В процессе уборки нефтеотходов мы объявим тендер, чтобы определить специализированную компанию, которая займется их утилизацией», – сообщил главный инженер Атырауского эксплуатационного вагонного депо Рашид Мусабаев. После рекультивации 4 гектаров земли местные власти планируют построить на месте старой пропарки новый микрорайон.
- В Атырау 1700 получающих АСП семей скрывали доходы
- Казахстан усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль на приграничных территориях
- Журналистов и общественников хотят привлечь к работе конкурсных госкомиссий в Павлодарской области
- В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений
- Работы каскадов водохранилищ рек Сырдарья и Амударья обсудили в Алматы
- О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана