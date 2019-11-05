К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нескольких сотнях метров от городских микрорайонов Восток и Химпоселок экологию Атырау отравляли семь небольших котлованов – озер и открытых цистерн с остатками нефтепродуктов. Такое наследие оставила горожанам промывочно-пропарочная станция «Казахстан Темир Жолы», где железнодорожные цистерны очищали от остатков нефтепродуктов. Ее по решению суда закрыли 13 лет назад, однако, бросив станцию, железнодорожники не убрали остатки нефтепродуктов и не рекультивировали землю», - рассказали в транспортной прокуратуре области.









К очистке территории железнодорожники приступили после долгих разбирательств и судов.

«Сейчас на территории бывшей пропарки работают экскаватор, кран, большегрузные машины. На первом этапе мы демонтируем металлические конструкции. На сегодняшний день вывезено более 100 тонн металлолома. На втором этапе будет вестись сбор нефтепродуктов и замазученного грунта. В процессе уборки неф­теотходов мы объявим тендер, чтобы определить специализированную компанию, которая займется их утилизацией», – сообщил главный инженер Атырауского эксплуатационного вагонного депо Рашид Мусабаев. После рекультивации 4 гектаров земли местные власти планируют построить на месте старой пропарки новый микрорайон.











