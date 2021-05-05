К ликвидации 36 крупных природных пожаров в РК привлекались вертолеты
Нурболат Дербисов отметил, как показывает практика, одним из успешных способов тушения природных пожаров является своевременное привлечение авиации. Вертолеты АО «Казавиаспас» привлекались к ликвидации 36 крупных природных пожаров.
«Безусловно, на пожарную опасность в лесостепной зоне страны огромное влияние оказывают природные климатические условия и нарушения требований пожарной безопасности населением, но мы совместно должны принять меры по предупреждению, ограничению распространения пожаров и принятию своевременных мер по их тушению. В целях снижения рисков возникновения природных пожаров необходимо соблюдать требования пожарной безопасности», - обратился к казахстанцам председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов.
Спикер напомнил о том, что не допускается разводить костры в лесных и степных массивах, стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву. Нужно проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос.
Напомним, в период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки.