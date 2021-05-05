К ликвидации 36 крупных природных пожаров в РК привлекались вертолеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из успешных способов тушения природных пожаров является своевременное привлечение авиации. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурболат Дербисов отметил, как показывает практика, одним из успешных способов тушения природных пожаров является своевременное привлечение авиации. Вертолеты АО «Казавиаспас» привлекались к ликвидации 36 крупных природных пожаров.

«Безусловно, на пожарную опасность в лесостепной зоне страны огромное влияние оказывают природные климатические условия и нарушения требований пожарной безопасности населением, но мы совместно должны принять меры по предупреждению, ограничению распространения пожаров и принятию своевременных мер по их тушению. В целях снижения рисков возникновения природных пожаров необходимо соблюдать требования пожарной безопасности», - обратился к казахстанцам председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов.

Спикер напомнил о том, что не допускается разводить костры в лесных и степных массивах, стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву. Нужно проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос.

Напомним, в период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки.