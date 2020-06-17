К курорту на Алаколе запускаются дополнительные поезда из Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Запускаются пассажирские поезда из Нур-Султана и Алматы к зоне отдыха на озере Алаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возникающим спросом у населения страны на железнодорожные билеты в направлении озера Алаколь запускаются с 18 июня 2020г. пассажирский поезд № 257/258 «Нур-Султан 1 – Достык» и с 19 июня поезд №453/454 «Алматы-2 – Достык».

Национальный перевозчик напоминает, что оформить проездные документы (билеты) можно на веб-сайте BILET.RAILWAYS.KZ, используя мобильное приложение «Билеты КТЖ», автоматы самообслуживания, билетные кассы, а также используя веб-сайты и офисы продаж ж/д билетов.

С момента открытия продажи железнодорожных билетов с 15 мая по 15 июня 2020 года было оформлено свыше одного миллиона билетов, а услугой «Лист ожидания» с 2019 года воспользовались более 118 тыс. человек.

«В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем перед планированием путешествий ознакомиться с предписаниями санитарных врачей, а также соблюдать в регионе карантинные правила, придерживаться социальной дистанции (не менее 1 метра), не забывать о необходимом запасе средств индивидуальной защиты (маски, антисептики, антибактериальные салфетки, перчатки)», - напрмнили в компании.

Перечень поездов в направлении озера Алаколь:

1) со 2 июня 2020г. беспересадочные вагоны «Алматы-1 – Достык» в составах поездов №22-6941/6942-21 периодичностью курсирования через день; 2) со 2 июня 2020г. беспересадочные вагоны «Нур-Султан-1 – Достык» в составах поездов №122-6941/6942-121 периодичностью курсирования через день;

3) с 11 июня 2020г. №459-6941/6942-460 «Оскемен-Шар-Достык» периодичностью через день;

4) с 11 июня 2020г. №457-6941/6942-458 «Семей-Шар-Достык» периодичностью курсирования через день;

5) с 12 июня 2020г. №54/53 «Нур-Султан-Нурлы жол-Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю;

6) с 14 июня 2020г. №255/256 «Алматы 2 – Достык» периодичностью курсирования три раза в неделю;

7) с 18 июня 2020г. №257/258 «Нур-Султан 1 – Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю;

8) c 19 июня 2020г. №453/454 «Алматы-2 – Достык» периодичностью курсирования три раза в неделю.

9) пригородный поезд №6941/6942 «Актогай-Достык» курсирует ежедневно.

Ранее сообщалось о количестве субсидируемых авиарейсов на Алаколь и ценах за авиабилеты.



